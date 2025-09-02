Indonesische president Prabowo alsnog naar China voor herdenking

JAKARTA (ANP/RTR) - De Indonesische president Prabowo Subianto gaat bij nader inzien toch naar China voor de viering van de tachtigste verjaardag van de Japanse capitulatie en het einde van de Tweede Wereldoorlog in 1945. In Beijing wordt een overwinningsparade gehouden met gasten zoals de president van Rusland en de premier van India.

Prabowo liet eerder weten als gevolg van ernstige ongeregeldheden in eigen land niet naar China te kunnen. Er zijn veel protesten losgebarsten tegen het beleid van de regering en tegen inflatie en corruptie. Eerst in Jakarta, maar ze hebben zich over het land uitgebreid. Prabowo gaat nu woensdag wel naar Beijing en reist dezelfde dag nog terug.