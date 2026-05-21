KNMI lanceert nieuwe graadmeter om impact hitte in te schatten

DE BILT (ANP) - Mensen kunnen binnenkort aan de hand van een nieuwe graadmeter inschatten hoe belastend de hitte voor hen is en of ze eventuele activiteiten moeten aanpassen. Het KNMI lanceert op dinsdag 2 juni de zogeheten hittekracht-index, die vanaf dan ook te zien is in de app van het weerinstituut.

De index voor hittekracht, die twee jaar geleden werd aangekondigd, is vergelijkbaar met die voor windkracht en zonkracht en loopt van 0 tot en met 10. Hoe hoog de hittekracht is, hangt af van de combinatie van temperatuur, luchtvochtigheid, wind en zonnestraling. "Niet elke 25 graden voelt hetzelfde", legt onderzoeker Carolina Pereira Marghidan (KNMI en Universiteit Twente) uit. "We weten uit ervaring dat temperatuur alleen niet genoeg is om te omschrijven wat hitte met je lichaam doet. Zon, luchtvochtigheid en wind maken een groot verschil."

Aan de basis van de hittekracht ligt de zogeheten Wet-Bulb Globe Temperature (WBGT), een internationale maat voor hittebelasting. Het KNMI heeft die vertaald naar een index van 0 tot en met 10. "Als het 25 graden is met bewolking, droge lucht en een harde wind, kan dat bijvoorbeeld een hittekracht 4 zijn", zegt Pereira Marghidan. "Maar op een windstil moment met 25 graden, zon en een hoge luchtvochtigheid kan die misschien wel 7 zijn."

Persoonlijk

Terugrekenend was de hittekracht tijdens hittegolven de afgelopen dertig jaar meestal 6 of 7. Het hoogste niveau, 10, komt volgens het KNMI zeer zelden voor. Dat gebeurde in het noorden en westen van het land zelfs nog nooit en in De Bilt slechts 4 uur sinds 1991. Sowieso zijn 'hittekrachtpieken' meestal kortdurend, enkele uren, aldus het weerinstituut. Mede daarom koppelt het KNMI de nieuwe index niet direct aan het waarschuwingssysteem van de codes geel, oranje en rood, waarmee het instituut waarschuwt voor weerfenomenen als gladheid door ijzel en sneeuw, hitte en mist.

De hittekracht is bovendien ook persoonlijk, zeggen de onderzoekers. "Hoe goed iemand tegen een bepaalde hittekracht kan, hangt ook af van bijvoorbeeld leeftijd en fysieke conditie", zegt thermofysioloog Boris Kingma van TNO. Hij vergelijkt het met mensen met verschillende huidtypen, voor wie een bepaalde zonkracht andere gevolgen heeft.

"Mensen moeten ook wennen aan de term", benadrukt een KNMI-woordvoerder. "Op den duur ontdekken ze dan hoe een bepaalde hittekracht voor hen aanvoelt en welk effect dat op hen heeft."