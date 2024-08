Influencer Andrew Tate krijgt huisarrest in Roemenië

BOEKAREST (ANP/RTR/DPA) - De omstreden internetberoemdheid Andrew Tate krijgt in Roemenië huisarrest opgelegd van de rechter. Dat meldt een vertegenwoordiger van de influencer in een bericht op sociale media.

De autoriteiten in het Oost-Europese land arresteerden Tate en meerdere medeverdachten woensdag en deden ook huiszoeking bij de influencer. Er zouden vier panden zijn doorzocht in en rond Boekarest. Roemeense media hebben bericht dat Tate en zijn broer Tristan woensdagavond zijn verhoord door de dienst die georganiseerde misdaad en terrorisme aanpakt.

De arrestatie van oud-kickbokser Tate en de anderen zou samenhangen met een onderzoek naar mensensmokkel en de uitbuiting van jonge vrouwen. De influencer kon na zijn arrestatie 24 uur in voorarrest worden vastgehouden. De autoriteiten wilden dat met nog eens 30 dagen verlengen, maar de rechter besliste anders en legde huisarrest op, zegt de woordvoerder van Tate.

Levensstijl

De Brits-Amerikaanse Tate bereikt via sociale media een miljoenenpubliek en toont daar veelvuldig zijn luxe levensstijl. Hij verschijnt in filmpjes met dure auto's en sigaren. De influencer geldt als omstreden door zijn vrouwonvriendelijke uitspraken. Veel van zijn volgers zouden tieners en jonge mannen zijn.

Tate en zijn broer liggen al langer overhoop met de Roemeense autoriteiten. Die arresteerden het duo en twee vermeende handlangers voor het eerst in 2022, onder meer omdat jonge vrouwen gedwongen zouden zijn in pornofilms te spelen. De 37-jarige Tate plaatste donderdag een boos bericht op X. Hij schreef dat "alles wat ze proberen te doen is me zwart maken met complete bullshit", zonder duidelijk te maken op wie hij precies doelde.