Disney+ brengt reclameabonnement én prijsverhoging naar Nederland

AMSTERDAM (ANP) - Streamingdienst Disney+ biedt binnenkort ook een abonnement met reclames in Nederland aan. Het goedkopere abonnement voor kijkers die geen probleem hebben met reclames, dat Disney in 2022 introduceerde, is vanaf 17 oktober beschikbaar in ons land. Voor bestaande klanten is het opletten geblazen, want hun abonnementen worden duurder.

Meerdere streamingdiensten, waaronder Netflix, introduceerden de afgelopen jaren goedkopere abonnementen met advertenties. Daarmee hopen ze ook klanten te lokken die minder geld voor de videodienst minder betalen, plus extra geld binnen te halen bij adverteerders.

Het abonnement van Disney+ met reclames gaat in Nederland 5,99 euro per maand kosten. Maar abonnementen van bestaande klanten, die nu 10,99 per maand of 109,90 per jaar betalen, gaan dit najaar zo'n 3 euro per maand meer kosten.

Wie dat niet wil, moet zelf de overstap maken naar een abonnement met reclames of een standaardabonnement. Dat laatste abonnement kost 99,99 euro per jaar of 9,99 euro per maand, maar kan op minder schermen tegelijk worden bekeken en in een lagere beeldkwaliteit.