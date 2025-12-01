Amerikaanse beurzen starten december lager door val bitcoin

NEW YORK (ANP) - De Amerikaanse effectenmarkten begonnen december met dalende koersen. De beurshandel kwam vooral onder druk te staan door een verdere scherpe daling van de bitcoin (min 6 procent) en andere cryptomunten. Ook namen beleggers weinig risico's voorafgaand aan een toespraak die de Amerikaanse centralebankpresident Jerome Powell na het slot van de beurzen houdt.

De Federal Reserve houdt volgende week de laatste rentevergadering van het jaar en beleggers zijn benieuwd of Powell iets gaat zeggen over een eventuele verdere verlaging van de leenkosten in de Verenigde Staten. Verschillende Fed-bestuurders hebben de afgelopen tijd laten doorschemeren ruimte te zien voor een nieuwe renteverlaging.

De Dow-Jonesindex sloot 0,9 procent lager op 47.289,33 punten. De S&P 500-index zakte 0,5 procent tot 6812,63 punten en techgraadmeter Nasdaq verloor 0,4 procent op 23.275,92 punten.