Bewindspersonen teleurgesteld bij aankomst extra ministerraad

DEN HAAG (ANP) - Bewindspersonen komen teleurgesteld aan bij het Catshuis waar een extra ministerraad is ingelast nu de PVV zich heeft teruggetrokken uit de coalitie. PVV-leider Geert Wilders wil dat zijn bewindspersonen direct vertrekken uit het kabinet, dat demissionair zal doorgaan de komende tijd. Of alle PVV'ers in het kabinet dat doen, is nog niet helemaal duidelijk.

PVV-staatssecretaris Vicky Maeijer (Langdurige en Maatschappelijke Zorg) zegt dat ze solidair is met Wilders en weggaat. "Dit is politiek, het is wat het is. En we gaan weer verder". Ze zei dat ze het met heel veel plezier en enthousiasme heeft gedaan. BBB-staatssecretaris Jean Rummenie (Landbouw) vindt het "jammer" dat het zo loopt.

BBB-minister en vicepremier Mona Keijzer is "hier wel verdrietig over. Want hier was eindelijk een meerderheid om verstandige sociaal-rechtse dingen te doen voor Nederland".