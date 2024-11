Greenpeace is teleurgesteld: uitspraak in Shell-zaak is tegenslag

DEN HAAG (ANP) - De uitspraak van het gerechtshof in Den Haag in de zaak tegen Shell is een tegenslag, vindt Greenpeace, die mede-eiser was in de zaak samen met Milieudefensie en andere maatschappelijke organisaties. "We zijn teleurgesteld dat Shell door mag gaan met vervuilen." Het hof vernietigde het eerdere vonnis in de klimaatzaak, waardoor Shell niet meer verplicht is om de uitstoot met concrete percentages te verminderen.

"Wij geven de strijd niet op en dit motiveert ons alleen maar meer om in actie te komen tegen grote vervuilers", zegt directeur Andy Palmen van Greenpeace. "Het geeft hoop dat de rechter vaststelt dat Shell mensenrechten moet respecteren en een plicht heeft om haar CO2-uitstoot terug te dringen om de klimaatcrisis tegen te gaan." Hij stelt dat mensen wereldwijd om klimaatrechtvaardigheid vragen.

"De uitspraak van vandaag onderstreept hoe belangrijk het is dat de wereldleiders die nu onderhandelen op de VN-Klimaattop in Bakoe hun verantwoordelijkheid nemen", vindt Palmen. De COP29 is maandag begonnen in Azerbeidzjan. "Op de top in Dubai vorig jaar werd het einde van kolen, olie en gas ingeluid, nu moeten regeringen met concrete plannen komen om af te stappen van fossiele brandstoffen."