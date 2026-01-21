Ingelaste EU-top gaat door, ook nu Trump afziet van heffingen

BRUSSEL (ANP) - De ingelaste EU-top over de Groenland-crisis gaat door, laat een woordvoerder van de voorzitter van de EU-leiders António Costa weten. De EU-leiders komen donderdagavond alsnog bij elkaar, ook nu de Amerikaanse president Donald Trump afziet van importheffingen voor Europese landen die meededen aan een verkenningsmissie in Groenland.

Trump zegt de heffingen af te blazen omdat er een raamwerk zou zijn voor een Groenland-deal, zei hij na een gesprek met NAVO-chef Mark Rutte. Details over dat raamwerk zijn nog onbekend.