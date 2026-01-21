Verschoon je kussensloop: 'Na een week al 17.000 keer meer bacteriën dan op deurknop of toiletbril'

Bacteriën vinden je kussensloop een van de prettigste plekken in huis om te vermenigvuldigen. Voor je het weet zitten er miljoenen minuscule koloniën waar jij 's nachts je hoofd legt. Dit blijkt uit een lekker onfris onderzoek, uitgevoerd in opdracht van een Amerikaans matrasbedrijf.

We weten allemaal wel dat je er goed aan doet om je beddengoed regelmatig in de was te gooien om alle dode huidcellen, zweet, speeksel, haarproducten, lichaamsvetten, bacteriën en schimmels te verwijderen. Maar de kussensloop mag je nog wel een keertje vaker omwisselen in verband met de drie à vijf miljoen CFU's (kolonievormende eenheden van bacteriën) die na een week al werden aangetroffen per vierkante inch (omgerekend 6,45 cm2) bedtextiel.

Exponentieel

Dit zijn liefst 17.000 keer meer microben dan worden aangetroffen op een doorsnee toiletbril of badkamerdeurklink. Het getal gaat razendsnel omhoog door het exponentiële karakter van de microbiële voortplanting, en er zitten een aantal hele vervelende ziekmakers tussen. Ook is er kans op schimmelvorming door de vruchtbare voedingsbodem van vocht, warmte en huidcellen. Naast een vieze geur kan dit ook gevaren opleveren voor de gezondheid.

Tijdens het onderzoek werden bacteriën aangetroffen die tot longontsteking kunnen leiden. Ook identificeerden de wetenschappers micro-organismen die voedselvergiftiging veroorzaken. Zorg er daarom voor dat je regelmatig wast en een stevig wasprogramma gebruikt. Gebruik een goed wasmiddel met enzymen en het juiste bleekmiddel voor de stof en kleur, zet de temperatuur minstens op 60 graden en kies voor een lang programma.