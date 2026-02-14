Ingrid Thijssen: 'Nederland niet klaar voor golf AI-ontslagen'

DEN HAAG (ANP) - De snelle opmars van kunstmatige intelligentie (AI) zal in Nederland bijdragen aan een langdurige ontslaggolf. Daarvoor waarschuwt Ingrid Thijssen in een interview met De Telegraaf bij haar afscheid als voorzitter van werkgeversorganisatie VNO-NCW. Volgens haar gaat AI op grote schaal banen veranderen en doen verdwijnen, terwijl Nederland daar nog onvoldoende op is voorbereid.

Naast AI spelen ook sterk gestegen energie- en loonkosten een rol, zegt Thijssen. Die zijn in Nederland harder opgelopen dan in omringende landen, waardoor vooral internationaal concurrerende bedrijven reorganiseren. Maar volgens Thijssen is de impact van AI structureler. Bedrijven kunnen stijgende kosten ondervangen door reorganisaties, zegt ze, "maar de ontwikkeling van AI gaat door en dat wordt echt wel heftig."

Ze verwacht dat meer mensen hun baan verliezen, terwijl er in andere sectoren juist personeelstekorten blijven bestaan. Dat vraagt om grootschalige her- en omscholing, iets waar Nederland traditioneel niet sterk in is. "Dat wil niet zeggen dat we te laat zijn, maar er zal wel echt iets moeten gebeuren."

Tegelijk is Thijssen optimistisch dat een nieuw kabinet maatregelen kan nemen om het investeringsklimaat te verbeteren en bedrijven meer perspectief te bieden.