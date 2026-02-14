ECONOMIE
Fossielen van mastodont en reuzenluiaard gevonden in Costa Rica

Samenleving
door anp
zaterdag, 14 februari 2026 om 3:08
SAN JOSÉ (ANP/AFP) - Onderzoekers hebben in Costa Rica fossielen van een mastodont en een reuzenluiaard opgegraven die tien- tot veertigduizend jaar geleden leefden. Volgens het Nationaal Museum, dat de vondst bekendmaakte, is het de grootste en een van de relevantste in decennia. De mastodont is verwant aan de mammoet.
De onderzoekers vonden 49 botresten, waaronder een dijbeen, wervels en ribben.
De fossielen zullen worden tentoongesteld in het Nationaal Museum in San José, de hoofdstad van het Midden-Amerikaanse land.
