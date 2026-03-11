ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Inhoudelijke behandeling van strafzaak tegen Raily B. uitgesteld

Samenleving
door anp
woensdag, 11 maart 2026 om 12:57
anp110326141 1
AMSTERDAM (ANP) - De geplande inhoudelijke behandeling van de zaak tegen Raily B., verdacht van het leiden van een criminele organisatie die een moordaanslag op Peter R. de Vries zou hebben voorbereid, is uitgesteld. Dat bepaalde de rechter woensdag tijdens de vierde inleidende zitting.
De rechtbank hoopte de zaak 14 of 15 april inhoudelijk te kunnen behandelen, maar dat kan niet doorgaan omdat er nog geen tijd is geweest om de onderzoekswensen van de advocaat van B., Gerald Roethof, te bestuderen. Roethof diende die woensdag in.
Door de verscherpte toezichtmaatregelen in de Extra Beveiligde Inrichting (EBI) in Vught, waar B. (40) vastzit, kon Roethof naar eigen zeggen geen vertrouwelijke gesprekken voeren met zijn cliënt. Omdat de "ruwe randjes" van de maatregelen af zijn, was volgens Roethof inmiddels een gesprek met zijn cliënt mogelijk en zijn "in dat kader de wensen ingediend".
De volgende inleidende zitting vindt plaats op 27 mei.
loading

POPULAIR NIEUWS

HCwiC8QaIAALmIb

Opmerkelijk: de rijkste landen in 2050

121766530_m

Darmkanker: deze vleeswaren kun je beter niet meer eten

generated-image (2)

Odido liet jarenlang expres gegevens van klanten uitlekken

294840845_m

De meest gestolen items uit de supermarkt: ’Mensen stelen niet om te kunnen eten’

ANP-545084878

Zo ziet Fajah Lourens eruit na cosmetische ingrepen: "Mijn ogen staan nog een beetje foxy"

628811744c4b83c25db17cab8a999615,624e4ff2

Madonna's dochter Lourdes denkt dat mode betekent: zo weinig mogelijk kleren

Loading