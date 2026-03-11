Inhoudelijke behandeling van strafzaak tegen Raily B. uitgesteld

AMSTERDAM (ANP) - De geplande inhoudelijke behandeling van de zaak tegen Raily B., verdacht van het leiden van een criminele organisatie die een moordaanslag op Peter R. de Vries zou hebben voorbereid, is uitgesteld. Dat bepaalde de rechter woensdag tijdens de vierde inleidende zitting.

De rechtbank hoopte de zaak 14 of 15 april inhoudelijk te kunnen behandelen, maar dat kan niet doorgaan omdat er nog geen tijd is geweest om de onderzoekswensen van de advocaat van B., Gerald Roethof, te bestuderen. Roethof diende die woensdag in.

Door de verscherpte toezichtmaatregelen in de Extra Beveiligde Inrichting (EBI) in Vught, waar B. (40) vastzit, kon Roethof naar eigen zeggen geen vertrouwelijke gesprekken voeren met zijn cliënt. Omdat de "ruwe randjes" van de maatregelen af zijn, was volgens Roethof inmiddels een gesprek met zijn cliënt mogelijk en zijn "in dat kader de wensen ingediend".

De volgende inleidende zitting vindt plaats op 27 mei.