Premier Jetten ontmoet bezorgde mensen uit Iraanse gemeenschap

DEN HAAG (ANP) - Premier Jetten heeft woensdag gesproken met mensen uit de Iraanse gemeenschap. Hij wilde van hen horen "hoe zij naar de situatie in het land kijken en welke impact dit op henzelf en hun omgeving heeft", laat hij op sociale media weten. Israël en de Verenigde Staten bombarderen Iran sinds eind vorige maand.

Iraniërs in Nederland maken zich grote zorgen over hun land, waarmee zij door het afgesloten internet weinig contact hebben. Jetten heeft de Iraniërs in het gesprek "toegezegd dat Nederland hen niet uit het oog verliest en we met onze partners blijven inzetten op de-escalatie en druk op het Iraanse regime". De regio wordt ook meegezogen in de oorlog, omdat Iran bases van de VS in buurlanden onder vuur neemt.