Inkoopbeleid overheid moet nog klimaatbewuster volgens onderzoek

BILTHOVEN (ANP) - Door klimaatbewust inkopen te doen heeft de overheid de afgelopen jaren steeds meer CO2-uitstoot voorkomen, maar de stijgende lijn vlakt af. Om de eigen doelstellingen te halen, zal de overheid "extra inspanningen" moeten leveren op het gebied van maatschappelijk verantwoord inkopen, zo maakt onderzoek van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) duidelijk.

De overheid doet jaarlijks voor circa 85 miljard euro aan inkopen, in zeer uiteenlopende categorieën: van kantoorinrichting tot energie en van catering tot bouwmaterialen. Die inkoop moet zo duurzaam mogelijk zijn. Daarvoor heeft de overheid zichzelf allerlei doelen opgelegd voor 2030, maar die worden volgens het RIVM nog niet gehaald zoals het nu gaat.

Volgens de onderzoekers kan nog veel winst worden behaald door in te zetten op het verlengen van de levensduur van producten. Ook simpelweg minder inkopen en slimmer inkopen is in veel gevallen nog mogelijk. "Veel potentieel wordt nu nog niet benut." Kleinere leveranciers kunnen hier ook meer hulp bij gebruiken, suggereert het RIVM.

Het instituut heeft uitgerekend dat de overheid met bewust inkoopbeleid opgeteld zo'n 900 miljoen kilo aan CO2-uitstoot heeft vermeden in de jaren 2021 en 2022. Dat komt grofweg neer op de uitstoot van 225.000 benzineauto's in dezelfde tijdspanne.