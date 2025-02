VNG hoopt dat kabinet zorgen RvS over asielwetten serieus neemt

DEN HAAG (ANP) - De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) hoopt dat het kabinet de zorgen van de Raad van State over de wetsvoorstellen van asielminister Marjolein Faber serieus neemt. Het oordeel van de RvS dat de voorstellen onzorgvuldig zijn voorbereid, onderschrijft de VNG "ten volle", laat een woordvoerster weten. "De VNG is, in tegenstelling tot wat gebruikelijk is, in zijn geheel niet geconsulteerd over deze wetsvoorstellen."

De RvS kwam maandag met een kritisch advies, waarin Faber wordt gevraagd de wetten eerst aan te passen voordat zij ze naar de Tweede Kamer stuurt. De minister wil met haar voorstellen de druk op de asielketen verlichten. Volgens de raad leiden ze mogelijk juist tot een zwaardere belasting bij onder meer de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) en de rechtspraak. "Ook wij maken ons hier zorgen over", zegt de VNG. "We hopen dat het kabinet deze zorgen serieus neemt."