Inloophuizen dak- en thuislozen Amsterdam extra open om warmte

AMSTERDAM (ANP) - In Amsterdam gelden in ieder geval maandag en dinsdag extra maatregelen voor dak- en thuisloze mensen door de verwachte hoge temperaturen. Dat meldt de gemeente. Dak- en thuisloze mensen kunnen overdag gebruikmaken van inloophuizen met extra verruimde openingstijden. Daar is beschutting en zijn water en zonnebrand beschikbaar.

De inloophuizen zijn minimaal elke dag open van 12.00 uur tot 18.00 uur. De maatregel is onderdeel van de Zomer-Hitte-Regeling en is voor het eerst van kracht. Mocht het nodig zijn, dan geldt de maatregel voor meerdere dagen. Verantwoordelijk wethouder Rutger Groot Wassink (GroenLinks) zegt dat de stad mensen "niet zomaar onder een boom" laat liggen. Naast het openen van de inloophuizen krijgen dak- en thuisloze mensen op straat ook voorlichting over de risico's van chronische ziekten en middelengebruik in combinatie met de hitte.

De regeling is onderdeel van het Amsterdamse hitteplan. Het hitteplan wordt geactiveerd op basis van de weersverwachting, bijvoorbeeld wanneer er een kans is op een periode van vier dagen of meer met een maximumtemperatuur boven de 27 graden of een enkele dag boven de 35 graden.

Ook het RIVM waarschuwt voor de warmte. Vanaf zondag geldt in Noord-Brabant en Limburg het Nationaal Hitteplan.