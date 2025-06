Verstappen rijdt tweede tijd in eerste training GP Oostenrijk

SPIELBERG (ANP) - Max Verstappen is de Grote Prijs van Oostenrijk begonnen met de tweede tijd in de eerste vrije training. De viervoudig wereldkampioen in de Formule 1 kon op het circuit van Spielberg alleen niet tippen aan de tijd van George Russell.

Verstappen was in zijn Red Bull 65 duizendsten minder snel dan Russell in zijn Mercedes. De derde tijd was voor Oscar Piastri (McLaren), de leider in het wereldkampioenschap. Alex Dunne, die in de eerste training Lando Norris verving bij McLaren, verraste met de vierde tijd. De Ier is afkomstig uit de opleiding van McLaren en de huidige leider in het kampioenschap van de Formule 2.

Verstappen triomfeerde al vijf keer op de Red Bull Ring. De laatste keer was in 2023. Vorig jaar ging de zege naar Russell.