Trump-schutter zocht info over moordaanslag op Kennedy

De man die probeerde voormalig president Donald Trump te vermoorden, deed online onderzoek naar hoe Lee Harvey Oswald in 1963 voormalig president John F. Kennedy doodschoot. Dat zei directeur Chris Wray van de Amerikaanse veiligheidsdienst FBI tegen parlementariërs.

In een getuigenis verklaarde Wray dat schutter Thomas Crooks vanaf 6 juli "erg gefocust was" op oud-president Trump en zijn verkiezingsbijeenkomst. Hij zocht op Google met de vraag: "Hoe ver was Oswald van Kennedy verwijderd?"

Trump raakte aan zijn oor gewond bij de aanslag op 13 juli in Butler (Pennsylvania). Crooks werd doodgeschoten door een scherpschutter van het beveiligingsteam Secret Service.