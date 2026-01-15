Inspectie: enkelband kan helpen tegen cellentekort

DEN HAAG (ANP) - Het uitbreiden van het gebruik van de enkelband kan ervoor zorgen dat het cellentekort kleiner wordt, schrijft de Inspectie Justitie en Veiligheid in het rapport Vrijheid aan banden. Volgens de inspectie zijn de voorwaarden voor enkelbandgebruik helder genoeg en werkt het momenteel ook goed.

"Door mensen in voorarrest in de gaten te houden via een enkelband en gedetineerden eerder naar huis te sturen met een enkelband, kan de druk op het gevangeniswezen afnemen", aldus waarnemend inspecteur-generaal Liesbeth Huijzer. De reclassering weegt volgens Huijzer maatschappelijke risico's voldoende mee bij mensen die een enkelband krijgen.

Vorige maand deed de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) een oproep aan informateur Rianne Letschert, omdat het "code zwart" zou zijn in het gevangeniswezen. "Op dit moment wachten duizenden daders op de uitvoering van hun straf en dat aantal blijft oplopen." De verwachting is dat door achterstallig onderhoud de komende jaren nog eens 3000 cellen verdwijnen. Om de bestaande cellen te houden en daarbovenop de capaciteit uit te breiden, is 900 miljoen euro nodig, volgens de DJI.

De inspectie zag ook een aantal knelpunten bij de enkelbanden. Zo "beschikt de reclassering niet altijd over relevante politie-informatie om te adviseren over de haalbaarheid en uitvoerbaarheid van de enkelband". Ook is niet altijd duidelijk bij welke cliënten een enkelband een meerwaarde kan hebben. Die punten moeten worden aangepakt, stelt de inspectie.