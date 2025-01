UTRECHT (ANP) - De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) gaat het steekincident in Den Dolder onderzoeken waarbij een 76-jarige vrouw werd gedood. Dat meldde de inspectie donderdag, een week na de gebeurtenis. Fivoor, de instelling voor forensische psychiatrie waar de 27-jarige verdachte werd behandeld, doet zelf onderzoek, maar IGJ vindt eigen onderzoek daarnaast nodig "omdat de maatschappelijke commotie groot is over wat er is gebeurd".