OM wil dat oud-eigenaar koopjesketen Big Bazar de cel in gaat

ZWOLLE (ANP) - Heerke Kooistra, de voormalige eigenaar van koopjesketen Big Bazar, moet als het aan justitie ligt een jaar de cel in vanwege onder meer het voeren van een slechte administratie. Dat bevestigt het functioneel parket van het Openbaar Ministerie na berichtgeving door de Leeuwarder Courant.

De ondernemer wordt ervan verdacht dat de administratie bij meerdere van zijn bv's niet voldeed aan de eisen. Vele stukken ontbraken of zouden opzettelijk niet zijn verstrekt aan de fiscus. Tijdens een zitting donderdag bij de rechtbank in Zwolle maakte de officier van justitie de strafeis bekend. Deze komt neer op achttien maanden cel, waarvan zes maanden voorwaardelijk.

Kooistra kocht Big Bazar in 2021 van Mirage Retail Group, het moederbedrijf van Blokker. De koopjesketen werd in september 2023 failliet verklaard. Big Bazar kampte toen al enige tijd met financiële problemen en kreeg steeds meer klachten binnen over onbetaalde rekeningen. De keten deed in de maanden voorafgaand aan het bankroet nog verschillende pogingen om het bedrijf van de ondergang te redden, via verzoeken om een schuldenexpert aan te laten wijzen die orde op zaken zou kunnen stellen. Maar die pogingen liepen op niets uit.