Inspectie ziet risico's voor veiligheid meer pleegkinderen Enver

ROTTERDAM (ANP) - De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) ziet grote problemen bij pleegzorgorganisatie Enver. De vele tekortkomingen leveren risico's op voor de veiligheid van pleegkinderen. "De kwaliteit van de pleegzorg die Enver biedt, voldoet voor het grootste deel niet aan de eisen. Op verschillende vlakken is verbetering noodzakelijk", constateert de inspectie. Die eist binnen negen maanden oplossingen.

Enver was een van de organisaties die betrokken waren bij de pleegzorg voor het toen tienjarige pleegmeisje uit Vlaardingen, dat ernstig werd mishandeld door haar pleegouders en daardoor met blijvende ernstige beperkingen zal moeten leven. In een onderzoek naar die zaak concludeerde de IGJ al dat Enver "ernstig tekort is geschoten in het geven van hulp aan het meisje".