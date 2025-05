Van Vroonhoven: NSC wel op de hoogte van Israël-stap Veldkamp

DEN HAAG (ANP) - Buitenlandminister Caspar Veldkamp heeft zijn partijgenoten bij NSC wel vooraf op de hoogte gesteld over het voornemen om kritischer te kijken naar Israël. Dat zegt fractievoorzitter Nicolien van Vroonhoven woensdagochtend bij het televisieprogramma Goedemorgen Nederland. PVV-ministers beklaagden zich eerder, omdat ze naar eigen zeggen niet betrokken waren bij het besluit van Veldkamp om in Europa te pleiten voor een onderzoek naar het handelen van Israël in Gaza.

Van Vroonhoven noemt het "logisch" dat NSC door Veldkamp is bijgepraat. "Het is goed dat de minister weet hoe de discussie bij ons in de fractie loopt. Je moet dat soort stappen heel zorgvuldig nemen." Volgens Veldkamp schendt Israël het EU-Israël Associatieverdrag, door humanitaire hulp in Gaza tegen te houden.

Veldkamp beloofde zijn collega's in de toekomst "goed te informeren", nadat de kwestie was besproken in de ministerraad. De PVV-ministers schaarden zich na die bespreking ook achter het kabinetsstandpunt.