Inspecties willen snel verbetering in opvang 7000 asielkinderen

DEN HAAG (ANP) - De omstandigheden van ruim 7000 kinderen in noodopvanglocaties voor asielzoekers moeten nu echt "op korte termijn" worden verbeterd. Drie inspectiediensten roepen daar samen toe op in een brief aan de ministeries van Asiel en Migratie, Volksgezondheid en Onderwijs. Dat is niet voor het eerst: in 2023 stelden de inspecties al vast dat noodopvang vaak ondermaats is en dat de veiligheid en ontwikkeling van kinderen daardoor in gevaar komt.

Ruim twee jaar later zien de Inspectie Justitie en Veiligheid, de Inspectie van het Onderwijs en de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd "onvoldoende verbeteringen" in de situatie. Kinderen verblijven meestal te lang in de noodopvang: gemiddeld acht maanden, terwijl zes als maximum geldt. Die termijn "wordt dus continu overschreden".

De inspecties wijzen op de gevolgen: "Langdurig verblijf in noodopvang heeft een negatief effect op het welzijn van kinderen en vormt ook een obstakel voor inburgering."