Antiwolvenvest voor de hond is populair: pure noodzaak of overdreven maatregel?

Hondeneigenaren is er alles aan gelegen om hun trouwe viervoeter veilig te houden. En dus grijpen sommigen nu naar een bijzondere oplossing: het antiwolvenvest. Een tuigje vol metalen pennen, bedoeld om de tanden van een wolf af te weren. Niet verboden, makkelijk online te bestellen, maar ook niet zonder risico’s.

Aanleiding is een incident in het Gelderse Vierhouten, waar hondje Evi onlangs in een losloopgebied werd gegrepen door een wolf. Evi overleefde het, maar de schrik zit er flink in bij de baasjes.

Metalen pennen

Lia, speurhondgeleider bij de politie, hoefde niet lang na te denken. Ze vertelt in het AD dat ze het tuigje al anderhalf jaar geleden had besteld in Frankrijk voor haar Mechelse herder Mia. Ik ben vaak op zoek naar vermiste personen in bosgebied. Ik heb dan niet de keuze om met de hond aangelijnd te werken. We maken veel meters”, zegt Lia.

Voor zo’n honderd euro kocht ze een vest met metalen pennen op de rug en hals: “Die zitten puur op plekken waar een wolf zou grijpen. Het bevalt goed en de hond loopt er prima mee.”

Stekels en klittenband

Ook Hetty de Graaf uit Epe speelt in op de angst. Via haar webshop verkoopt ze sinds dit najaar ‘antiwolvenjasjes’. “Het zijn normale regenjasjes, maar dan met extra grote, dikke spijkers op de rug en rond de hals. Ze zijn niet vlijmscherp, dus ze kunnen erin spelen met andere honden . Er is niks aan de hand, totdat erin gebeten wordt.” Van de 125 exemplaren die ze bestelde, is inmiddels de helft verkocht.

De reacties lopen uiteen. “Sommigen vinden het overdreven, anderen reageren verbaasd: ‘Bestaat zoiets?’ Veel mensen weten dat niet.”

Experts zijn kritisch

Toch zijn er ook kanttekeningen. “Uitzonderingen daargelaten zijn we hier geen fan van,” zegt Niels Kalkman van de Dierenbescherming. “Vraag je af of je een bijtincident niet beter kunt voorkomen door de hond aan te lijnen.”

Ook wolvenexpert Glenn Lelieveld is kritisch: “Als mensen gelukkig worden van zo’n stekelvest, dan moeten ze dat vooral doen. Maar zorg vooral voor goed beleid: geen loslopende honden in wolvengebied.”