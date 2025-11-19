Zelensky pleit voor Amerikaans leiderschap om oorlog te stoppen

ANKARA (ANP/RTR) - De Oekraïense president Volodymyr Zelensky heeft in Ankara gepleit voor "een sterk en doelmatig leiderschap van de Verenigde Staten" om de oorlog te beëindigen. Hij zei dat na gesprekken met zijn Turkse ambtgenoot Recep Tayyip Erdogan over een eventuele hervatting van onderhandelingen met Rusland. Volgens Zelensky is het belangrijkste dat het bloedvergieten wordt gestopt en een duurzame vrede wordt bereikt "in samenspraak met onze partners" en een sterk en effectief Amerikaans leiderschap.

Hij hoopt dat Turkije opnieuw een mogelijkheid biedt om een platform te vormen voor vredesonderhandelingen. In Turkije zijn meermaals onderhandelingen geweest tussen Oekraïne en Rusland, wat al in 2022 bijna leidde tot het stopzetten van de vijandelijkheden langs het front. Ook werden er in Turkije tussen de strijdende partijen afspraken gemaakt over de scheepvaart voor vracht in de Zwarte Zee.