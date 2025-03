Integriteitscentrum voor de sport opnieuw vertraagd

DEN HAAG (ANP) - De oprichting van een integriteitscentrum voor de sport is opnieuw vertraagd. Staatssecretaris Vincent Karremans (Sport, VVD) schrijft in antwoorden op Kamervragen dat hij de wet die het centrum mogelijk maakt "rond de zomer" wil publiceren voor reacties.

Het integriteitscentrum moet een onafhankelijke organisatie worden waar mensen grensoverschrijdend gedrag, doping en matchfixing kunnen melden. "Sporters verdienen dat", schreef de toenmalige sportminister Conny Helder begin 2023. Het Centrum Veilige Sport Nederland (CVSN) moet opgaan in het nieuwe orgaan.

Helder wilde de fase voor reacties op de wet vorig jaar al afronden. Dat lukte niet, maakte Karremans in het najaar duidelijk. Hij verwachtte de zogeheten consultatie in het eerste kwartaal van dit jaar te beginnen. Ook dat is dus niet gelukt. De wet is volgens de staatssecretaris ingewikkelder dan gedacht als het gaat om privacy en de bestuursvorm van de nieuwe organisatie.