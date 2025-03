Jessica Simpson drinkt slangensperma in poging relevant te blijven

Je moet als Amerikaanse diva wat over hebben voor het balsemen van je gouden strotje. Neem nou Jessica Simpson, zij vertelt deze week dat ze slangensperma drinkt om haar stembanden te verzachten.

De Amerikaanse zangeres deelde in een Instagramvideo dat ze op aanraden van haar zangcoach is begonnen met het drinken van een 'Chinees kruidendrankje', waarvan ze later ontdekte dat een van de ingrediënten slangensperma is.

Hilariteit alom

"Het is een soort honing", zegt ze, terwijl ze in lachen uitbarst. "Dus als je goed wilt zingen, moet je slangensperma drinken!" Ook de andere muzikanten in de video moeten lachen om de inhoud van het drankje, in een bruin flesje met een gele verpakking.

Simpson (44) bracht onlangs haar eerste plaat in vijftien jaar uit, de ep Nashville Canyon, Part 1. Het album gaat over haar scheiding met Eric Johnson na tien jaar huwelijk. In januari bevestigde ze de breuk.

Bron: The Independent