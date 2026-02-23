ECONOMIE
Internationaal Strafhof onderzoekt bewijs voor vervolging Duterte

Samenleving
door anp
maandag, 23 februari 2026 om 12:30
DEN HAAG (ANP/AFP) - Het Internationaal Strafhof in Den Haag is begonnen met hoorzittingen om te bepalen of er genoeg bewijs is om een zaak te beginnen tegen de Filipijnse oud-president Rodrigo Duterte. Vanwege zijn gezondheid is Duterte zelf niet aanwezig in de rechtbank.
De oud-president wordt verdacht van misdaden tegen de menselijkheid door zijn harde optreden tegen drugscriminaliteit in het land. Hij wordt verdacht van betrokkenheid bij meer dan zeventig moorden tussen 2013 en 2018. Tijdens de campagne zijn naar schatting duizenden doden gevallen.
Volgens aanklager Mame Mandiaye Niang speelde Duterte een cruciale rol in de buitengerechtelijke executies van vermeende drugsdealers en -gebruikers. Eerst als burgemeester van Davao City en later als president. "Hij gaf toestemming voor de moorden en koos persoonlijk een aantal van de slachtoffers uit", aldus Niang.
Duterte werd vorig jaar gearresteerd in Manila en naar Nederland gevlogen. Hij ontkent de beschuldigingen.
