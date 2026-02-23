Claimstichting SOMI begint nieuwe zaak tegen Meta in Duitsland

SLEESWIJK (ANP) - De Nederlandse Stichting Onderzoek Marktinformatie (SOMI) is een nieuwe claimzaak begonnen tegen Meta, de eigenaar van Facebook en Instagram, in Duitsland. Volgens de stichting, die ook in Nederland een claimzaak tegen Meta heeft aangespannen, richt de collectieve schadevordering zich op het onrechtmatige gebruik van persoonsgegevens die zijn verzameld van Instagram- en Facebookgebruikers voor het trainen van Meta's AI-systemen.

Meta gebruikt sinds 27 mei 2025 alle informatie die door Facebook- en Instagramgebruikers in Duitsland is gepubliceerd voor de ontwikkeling van zijn AI-systemen. SOMI verwijt Meta dat het gebruikers onvoldoende informeert over welke gegevens worden verwerkt en hoe ze bezwaar kunnen maken.

Meta's AI-systemen brengen volgens de stichting ook aanzienlijke risico's van misleiding met zich mee, met name voor kinderen en jongeren. Ook kunnen AI-chatbots verslavend werken op kinderen en jongeren en voorkomen de interne richtlijnen van Meta niet dat deze bots ongepaste, seksuele of racistische gesprekken voeren.

In juni 2025 diende SOMI een verzoek om een voorlopige voorziening in bij het hogere regionale gerechtshof van de Duitse stad Sleeswijk tegen het gebruik door Meta van gebruikersgegevens voor zijn AI-model. Dat verzoek werd op procedurele gronden afgewezen, omdat de aanvraag was ingediend na de aankondiging van Meta op 14 april 2025 dat het Europese data gaat gebruiken voor zijn AI-model. Volgens SOMI bevestigde de rechtbank wel dat de beoogde en huidige gegevenspraktijken van Meta in strijd zijn met de EU-wetgeving.