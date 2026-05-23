Rode Kruis zet 175 bedden klaar in nachtopvang in Groningen

GRONINGEN (ANP) - Het Rode Kruis gaat 175 bedden klaarzetten in congrescentrum Hanzeplaza in Groningen. Dat meldt een woordvoerder van de organisatie. Rond 16.00 uur zal de opbouw van de opvanglocatie beginnen.

Zaterdagochtend maakte de gemeente Groningen bekend zaterdag, zondag en maandag nachtopvang te bieden aan asielzoekers voor wie geen plek is in het opvangcentrum in Ter Apel. Burgemeester Roelien Kamminga heeft daarvoor een verzoek ontvangen van asielminister Bart van den Brink.

Hoeveel asielzoekers daar de nacht gaan doorbrengen is nog niet bekend; dat is afhankelijk van de instroom, laat de gemeente weten. "Dat wij 175 bedden regelen, wil niet zeggen dat er ook echt zoveel mensen komen", zegt de woordvoerder van het Rode Kruis. "Maar dit is wat we gaan klaarzetten."

De organisatie regelt ook handdoeken, naast de reguliere hygiënepakketjes met onder meer een tandenborstel. "Er zijn op deze locatie douches aanwezig", zegt de woordvoerder. "Daar kunnen mensen zich wassen. Dat is hard nodig, want veel mensen hebben dat al dagen niet kunnen doen, terwijl ze een lange reis achter de rug hebben en nu al langere tijd in de warmte buiten zitten."