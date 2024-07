Internationale kritiek na 'barbaarse' aanval op kinderziekenhuis

ROME (ANP/RTR/AFP) - De nieuwe Russische raketaanvallen op Oekraïne hebben geleid tot internationale kritiek. Er wordt geschokt gereageerd op de schade aan een kinderziekenhuis in Kyiv. De Verenigde Naties en Europese bondgenoten van Oekraïne hebben felle kritiek geuit.

Italiaans minister van Buitenlandse Zaken Antonio Tajani sprak over "oorlogsmisdrijven die door de hele wereld veroordeeld moeten worden." "Ik ben geraakt door de beelden van de bombardementen op Kyiv, waarbij ook een kinderziekenhuis is geraakt", zei Tajani op X.

Zijn Britse ambtgenoot David Lammy zei dat sprake is van een "walgelijke aanval op Oekraïense burgers" en zei dat zijn land Oekraïne blijft steunen. Het Franse ministerie van Buitenlandse Zaken sprak over een "barbaarse aanval" op een kinderziekenhuis en zei dat Rusland verantwoording moet afleggen voor oorlogsmisdrijven.

De humanitaire VN-coördinator in Oekraïne reageerde ook geschokt. "Het is gewetenloos dat kinderen worden gedood en gewond raken tijdens deze oorlog." EU-buitenlandchef Josep Borrell verwijt Rusland in een bericht op X "op meedogenloze wijze" Oekraïense burgers aan te vallen. "Oekraïne heeft nu luchtverdediging nodig."