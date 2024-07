Zelensky en Tusk houden minuut stilte voor slachtoffers Oekraïne

WARSCHAU (ANP/RTR) - De Oekraïense president Volodymyr Zelensky heeft tijdens zijn bezoek aan Warschau een minuut stilte gehouden voor de slachtoffers van de jongste Russische aanvallen op Oekraïne. Dit deed hij samen met de Poolse premier Donald Tusk.

Zelensky beloofde vergelding voor het dodelijke geweld van maandag. De leiders zetten ook hun handtekening onder een nieuwe veiligheidsakkoord. "U kunt altijd op ons rekenen", verklaarde Tusk vervolgens tegen Zelensky. Buurland Polen is een belangrijke bondgenoot van Oekraïne.

Zelensky reist na zijn bezoek aan Polen door naar de NAVO-top in de Verenigde Staten. De steun voor Oekraïne, dat lid wil worden van het bondgenootschap, is daar een belangrijk onderwerp. Zelensky hoopt op concrete stappen voor meer steun op het gebied van luchtverdediging en energie. De energie-infrastructuur van zijn land is zwaar beschadigd door Russische aanvallen.