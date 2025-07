Internationale media slaan alarm over lot journalisten in Gaza

LONDEN (ANP) - Grote internationale media hebben in een gezamenlijke verklaring alarm geslagen over het lot van journalisten in de Gazastrook. Die verslaggevers zijn de "ogen en oren" van de wereld, maar zijn volgens AFP, AP, Reuters en de BBC "steeds minder in staat om zichzelf en hun gezinnen te voeden". De mediaorganisaties dringen bij Israël aan op meer bewegingsvrijheid voor de pers.

"Journalisten doorstaan veel ontberingen en moeilijkheden in oorlogsgebieden. We zijn zeer verontrust dat de dreiging van hongersnood daar nu ook bij hoort", staat in de verklaring. "We doen nogmaals een dringend beroep op de Israëlische autoriteiten om journalisten toe te staan Gaza in en uit te reizen. Het is van cruciaal belang dat er voldoende voedselvoorraden de bevolking daar bereiken."

AFP, AP en Reuters zijn persbureaus die informatie leveren aan internationale media, waaronder ook media in Nederland. De BBC is een Britse omroep met wereldwijd bereik.