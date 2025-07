Nieuwe prijstruc van luchtvaartmaatschappijen om je een poot uit te draaien

Soloreizigers opgelet: wie alleen vliegt, betaalt ongemerkt vaak meer dan duo’s op exact dezelfde vlucht. Uit onderzoek van The Economist blijkt dat Amerikaanse luchtvaartmaatschappijen een nieuwe, stiekeme prijstruc hanteren waarbij één ticket fors duurder is dan wanneer je voor twee of meer mensen tegelijk aanschaft.

Vooral American Airlines en United Airlines laten soloreizigers structureel meer betalen. Op sommige routes scheelt dat tot wel 30 procent per ticket. De reiswebsite Thrifty Travellers ontdekte dit bijzondere prijsmechanisme al enkele maanden geleden.

Gebroken beloftes

Eén enkele vlucht van Chicago naar Peoria kostte 269 dollar voor één persoon. Maar wie voor twee boekte, betaalde slechts 181 dollar per persoon. Bovendien kreeg je er dan ook een nog goedkopere ticketvariant als optie bij van 151 dollar (een United base economy-ticket), die bij een solozoekopdracht niet eens beschikbaar was.

Na ophef over deze 'soloheffing' beloofden onder andere Delta en United hun leven te beteren. Maar volgens een uitgebreide data-analyse van The Economist blijkt dat vooral United zich daar weinig van aantrekt. Delta heeft de truc inderdaad achter zich gelaten, maar American Airlines gaat vrolijk door: op 57 procent van hun binnenlandse routes betalen soloboekers minstens 5 procent extra.

Prijsdiscriminatie als verdienmodel

Luchtvaartmaatschappijen staan al langer bekend om hun creatieve prijsmodellen. Ze gebruiken allerlei 'fare fences' om hun marges op te krikken: vroegboekers krijgen korting, weekendvluchten zijn duurder en zakelijke reizigers worden vaker financieel uitgeknepen. De soloheffing is hun nieuwste aanwinst in dit woud van prijsmanipulatie.