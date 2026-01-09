Interne strijd uitgebroken in Jemenitische separatistengroep STC

RIYAD (ANP/RTR/AFP) - De Jemenitische separatistische Zuidelijke Overgangsraad (STC) heeft besloten zichzelf op te heffen, meldde leider Aidarous al-Zubaidi in een verklaring uitgezonden op de Saudische staatstelevisie. De organisatie streed lange tijd zij aan zij met Arabische partners tegen de Houthi-rebellen in Jemen, maar raakte onlangs gebrouilleerd met haar partners. Een ander deel van de STC verzet zich echter tegen opheffing.

Strijders van de beweging veroverden in december onverwachts gebieden ten koste van de door Saudi-Arabië geleide internationale coalitie in Jemen. Daarop ontbood Riyad een STC-delegatie om de ontwikkelingen in het zuiden van Jemen te bespreken. Een deel van de STC-leiding zou volgens Saudi-Arabië daarop naar Abu Dhabi zijn gevlucht, een claim die de organisatie weerspreekt.

Een woordvoerder van de STC in Abu Dhabi deed de aankondiging van al-Zubaidi af als "ridicuul". Volgens hem kunnen "dergelijke keuzes" alleen worden gemaakt met instemming van de gehele STC.