Intocht Vierdaagselopers komt op gang, paar duizend over finish

NIJMEGEN (ANP) - De intocht van de Nijmeegse Vierdaagse begint op gang te komen. Enkele duizenden wandelaars zijn tot nu toe gefinisht, schat de organisatie. Naar verwachting komen gedurende de dag ruim 43.000 mensen over de finishlijn. Iedereen moet uiterlijk om 18.00 uur binnen zijn.

Langs de St. Annastraat, ook wel de Via Gladiola genoemd, is het rond 13.00 uur behoorlijk druk. De lopers worden tijdens hun laatste kilometers enthousiast aangemoedigd door mensen langs de kant. Er wordt geapplaudisseerd en wandelaars krijgen volgens traditie gladiolen overhandigd.

Rond 09.00 uur kwam Ronald van Dort in zijn rolstoel als eerste over de finish. Drie kwartier later arriveerde de eerste wandelaar, Simon Brownlee uit Leiden.

Om te voorkomen dat het op het finishterrein op de Wedren te druk wordt, is dit terrein vrijdag alleen toegankelijk voor deelnemers, medewerkers en enkele bewoners.