ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Invalkracht dagverblijf verdacht van onzedelijk betasten kinderen

Samenleving
door anp
maandag, 02 maart 2026 om 12:28
anp020326125 1
AMSTERDAM (ANP) - Een 66-jarige invalkracht op een kinderdagverblijf in Amsterdam wordt ervan verdacht twee kinderen onzedelijk te hebben betast. Daarnaast vervolgt het Openbaar Ministerie de verdachte uit Almere voor het maken van kinderporno waarbij nog twee andere kinderen betrokken zijn.
Het OM meldt dat nog negen andere kinderen slachtoffer zijn. Van hen zijn naaktfoto's gemaakt waarop geen seksuele handelingen te zien zijn.
De man uit Almere zit sinds eind november in voorarrest en verschijnt volgende week voor het eerst in het openbaar voor de rechtbank tijdens een inleidende zitting.
loading

POPULAIR NIEUWS

208094026_m

Barcelona is de hel op aarde

294732966_m

Donald Trumps oorlog gaat over maar één ding: Donald Trump.

shutterstock_1106659766

Laat je batterij vallen: in 3 seconden weet je of hij op is

ANP-463743068

Christina Applegate over haar ziekte MS: "Ik heb heel veel pijn"

28-INV-EPSTEIN-DOCTORS-superJumbo

VIP-dokters buigen de regels: hoe artsen Epsteins meisjes “behandelden”

ANP-358584782

5 tips om makkelijker je bed uit te komen

Loading