Invalkracht dagverblijf verdacht van onzedelijk betasten kinderen

AMSTERDAM (ANP) - Een 66-jarige invalkracht op een kinderdagverblijf in Amsterdam wordt ervan verdacht twee kinderen onzedelijk te hebben betast. Daarnaast vervolgt het Openbaar Ministerie de verdachte uit Almere voor het maken van kinderporno waarbij nog twee andere kinderen betrokken zijn.

Het OM meldt dat nog negen andere kinderen slachtoffer zijn. Van hen zijn naaktfoto's gemaakt waarop geen seksuele handelingen te zien zijn.

De man uit Almere zit sinds eind november in voorarrest en verschijnt volgende week voor het eerst in het openbaar voor de rechtbank tijdens een inleidende zitting.