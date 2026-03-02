Het is lente: deze en volgende week wordt het warm

De meteorologische lente is begonnen en de zon neemt dat gegeven uiterst serieus: de hemel is stralend blauw en dat blijft nog wel even zo. In het zuiden kan het kwik zomaar de 20 graden aantikken.

Gemiddeld blijft het iets koeler: 15 tot 19 graden. Aan de kust is het door de frisse invloed van de Noordzee iets koeler, maar ook daar blijft het droog met zonnige momenten. De wind waait meestal uit zuidelijke richting, wat de gevoelstemperatuur nog wat zachter maakt. ‘s Nachts koelt het wel flink af. In het binnenland kan het zelfs nog vriezen, dus zorg dat je die winterjas 's avonds nog bij de hand hebt.

Maandag en dinsdag schijnt de zon volop. Vanaf woensdag kan het in het noorden wat afkoelen en wordt het bewolkt. In het zuiden van het land blijft het voorlopig mooi weer. Ook voor volgende week ziet het er heerlijk zonnig en warm uit.

Tijd dus voor krokussen, terrasjes en zomerjasjes.