Invasieve kikkers bezig aan opmars, onderzoekers vrezen gevolgen

Samenleving
door anp
woensdag, 22 oktober 2025 om 13:09
anp221025163 1
LEIDEN (ANP) - Invasieve exotische meerkikkers zijn in het zuidoosten van Nederland bezig aan een opmars. Dat levert risico's op voor inheemse amfibieën, waarschuwen onderzoekers van Ravon, Universiteit Leiden en Naturalis. "Kikkers eten eigenlijk alles wat in hun mond past - en de meerkikker heeft een behoorlijk grote mond", schrijven ze.
De invasieve soort concurreert met inheemse soorten om voedsel en kan ook op ze jagen. Daarnaast kunnen de kikkers ziekten meebrengen.
Vooral in Limburg duiken de meerkikkers in steeds meer gebieden op. De onderzoeksinstellingen vrezen nadelige gevolgen voor de toch al bedreigde inheemse soorten die daar leven, zoals de geelbuikvuurpad en de vroedmeesterpad. Ze pleiten daarom voor maatregelen.
De kikkers zijn vermoedelijk in Nederland terechtgekomen via handel in kikkers voor kikkerbillen. In tuincentra waren tot voor kort ook exotische kikkervisjes te koop.
Vrijwilligers werkten mee aan het veldwerk. Ze namen huidslijm af bij kikkers om het DNA te bepalen.
