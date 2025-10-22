ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Meeste niet-bezorgde stempassen alsnog bij kiezers afgeleverd

Samenleving
door anp
woensdag, 22 oktober 2025 om 13:15
anp221025164 1
DEN HAAG (ANP) - Een week voor de Tweede Kamerverkiezingen zijn de meeste problemen met niet-bezorgde stempassen opgelost of zijn de stempassen onderweg. Dat melden PostNL en de gemeenten waar kiezers meldden dat ze geen kaart hadden ontvangen.
Vooral in de provincie Noord-Holland ging het mis. Er kwamen meldingen van niet-ontvangen passen van stemgerechtigden uit Haarlem, Laren en twee buurten in Amsterdam. Ook in het Limburgse Sittard-Geleen ging het mis. Daar werden ruim 2000 stempassen niet bezorgd door "nalatigheid" van een inmiddels op non-actief gestelde postbode. "In de gemeenten waar meldingen zijn geweest, zijn nieuwe stempassen verstuurd en bezorgd", zegt een woordvoerder van PostNL.
In vrijwel alle gemeenten kunnen mensen die geen stempas hebben ontvangen deze week nog terecht om er alsnog een te krijgen. Dat kan online meestal tot en met donderdag 24 oktober en aan het gemeenteloket doorgaans tot dinsdag, een dag voor de verkiezingen.
loading

POPULAIR NIEUWS

shutterstock 2532521023

5 tekenen dat er iets mis kan zijn met je alvleesklier

gandr-collage (21)

Slecht peilingnieuws: PVV terug op 34 zetels. Goed peilingnieuws: BBB bijna verdwenen

42891627_m

Dit is de onverwachte reden dat jij een muggenmagneet bent

download (18)

Niemand had verwacht dat het Russische leger zo abominabel zou presteren

c1_3124266_251021143639_1200

Mensenhandel, marteling en moord: 'Organen van verdwenen vrouw (26) verhandeld op zwarte markt Myanmar'

video-valencia-turistes-xarxes_1_630x630

Spanjaarden zijn toeristen zat: Nederlandse fietsers raken zwaar belaagd in Valencia

Loading