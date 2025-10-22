Meeste niet-bezorgde stempassen alsnog bij kiezers afgeleverd

DEN HAAG (ANP) - Een week voor de Tweede Kamerverkiezingen zijn de meeste problemen met niet-bezorgde stempassen opgelost of zijn de stempassen onderweg. Dat melden PostNL en de gemeenten waar kiezers meldden dat ze geen kaart hadden ontvangen.

Vooral in de provincie Noord-Holland ging het mis. Er kwamen meldingen van niet-ontvangen passen van stemgerechtigden uit Haarlem, Laren en twee buurten in Amsterdam. Ook in het Limburgse Sittard-Geleen ging het mis. Daar werden ruim 2000 stempassen niet bezorgd door "nalatigheid" van een inmiddels op non-actief gestelde postbode. "In de gemeenten waar meldingen zijn geweest, zijn nieuwe stempassen verstuurd en bezorgd", zegt een woordvoerder van PostNL.

In vrijwel alle gemeenten kunnen mensen die geen stempas hebben ontvangen deze week nog terecht om er alsnog een te krijgen. Dat kan online meestal tot en met donderdag 24 oktober en aan het gemeenteloket doorgaans tot dinsdag, een dag voor de verkiezingen.