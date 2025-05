Inwonersgroep dreigt Amsterdam met rechter om groei massatoerisme

AMSTERDAM (ANP) - Amsterdam doet niet genoeg om de groei van het massatoerisme terug te dringen, vindt het burgerinitiatief 'Amsterdam heeft een Keuze'. De groep wil daarom naar de rechter stappen en stuurt de gemeente als eerste stap een sommatie. Daarin eisen de opstellers dat de gemeente zich houdt aan de eigen verordening uit 2021.

In dat jaar stelde de Amsterdamse gemeenteraad het maximale aantal toeristische overnachtingen in de stad vast op 20 miljoen per jaar. Die bovengrens is de afgelopen twee jaar flink overschreden, blijkt uit eigen onderzoek van de gemeente. Dit jaar worden in de laagste prognose ruim 23 miljoen overnachtingen verwacht, in de hoogste 26 miljoen. Voor 2026 liggen die cijfers nog hoger (tussen 23,6 miljoen en 26,6 miljoen).

In een open brief in Het Parool wees het burgerinitiatief onlangs op de gevolgen van het massatoerisme: "Buurtwinkels moeten wijken voor souvenirshops, er verschijnen overal hotels en B&B's en stoepen zijn onbegaanbaar door grote groepen. De Amsterdamse sfeer verdwijnt. Toerisme is iets moois en toerisme hoort bij Amsterdam, maar er moet balans zijn om het mooi te houden."

Toeristenbelasting verhoogd

De maximering die in 2021 werd ingesteld, was het directe gevolg van een petitie van 'Amsterdam heeft een Keuze', die 30.000 handtekeningen telde. Sindsdien ziet de groep wel wat verbetering. Zo ging de toeristenbelasting omhoog en zijn riviercruises geweerd. "Maar er moet nog veel meer gebeuren om de overlast van het massatoerisme terug te dringen", zegt initiatiefnemer Jasper van Dijk. "Ik, als Amsterdammer, houd mij aan lokale regelgeving. Ik verwacht dat de gemeente zich ook aan haar eigen regels houdt."

De sommatiebrief gaat deze maandag naar de verantwoordelijke wethouder, Sofyan Mbarki (economische zaken). Die heeft twee weken om te reageren. Als daar niets uit komt, volgt een dagvaarding, zegt mede-initiatiefnemer Jacques Huppes.