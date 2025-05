Baas van door VS gesteunde hulporganisatie voor Gaza stapt op

WASHINGTON (ANP/RTR) - De topman van een door de Verenigde Staten en Israël gesteunde humanitaire organisatie die zich voorbereidde om hulp naar Gaza te brengen heeft per direct ontslag genomen. Dat heeft de omstreden Gaza Humanitarian Foundation (GHF) zondag bekendgemaakt.

GHF-directeur Jake Wood zegt in een verklaring dat hij twee maanden geleden de rol op zich nam omdat hij zich "genoodzaakt voelde alles te doen wat ik kon om het leed" in Gaza te verlichten. Hij zegt echter dat het duidelijk is geworden dat het uitvoeren van het plan van de organisatie niet mogelijk is "zonder daarbij de humanitaire principes van menselijkheid, neutraliteit, onpartijdigheid en onafhankelijkheid (...) strikt na te leven".

De GHF zou eind mei zijn operaties in Gaza starten, maar is in opspraak geraakt. The New York Times onthulde dat Israëli's, onder wie zakenlieden met nauwe banden met hun regering, de als neutraal gepresenteerde organisatie hadden bedacht. Ook de Verenigde Naties, die de hulpverlening in Gaza aan de GHF zouden gaan overlaten, zeggen dat het organisatieplan niet strookt met de VN-basisprincipes.

Sinds maart hield Israël alle hulpgoederen tegen aan de grens met Gaza. Onder internationale druk is de blokkade recent opgeheven, maar volgens de VN en hulporganisaties is de tot nu toe toegelaten hulp ontoereikend.