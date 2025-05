Inzameling voor 'waardig afscheid' Jeffrey en Emma

OLDAMBT (ANP) - Een inwoonster van Finsterwolde (gemeente Oldambt) is een inzameling begonnen voor de uitvaart van Jeffrey en Emma. Op crowdfundingssite GoFundMe schrijft ze dat ze toestemming heeft van de familie van de kinderen.

Alle donaties zijn bedoeld om de familie "te helpen om de twee lieve kinderen een waardig afscheid te geven", schrijft de initiatiefneemster. In nog geen uur tijd was er meer dan 1500 euro gedoneerd.

De kinderen werden zaterdagmiddag meegenomen door hun vader. Hun drie lichamen werden dinsdagavond in de auto van de vader gevonden, die in Winschoten in het water bleek te liggen.