Von der Leyen verheugd over EU-akkoord defensieleningen

BRUSSEL (ANP) - De voorzitter van de Europese Commissie, Ursula von der Leyen, noemt het "uitstekend nieuws" dat de EU-lidstaten officieel hebben ingestemd met de voorwaarden voor de lening van 150 miljard euro die de Europese Commissie wil aangaan voor defensie-investeringen. "Europa neemt meer verantwoordelijkheid voor zijn eigen defensie in een steeds gevaarlijkere wereld", schrijft ze op X.

"Dit betekent geavanceerde capaciteit - voor onze Unie, voor Oekraïne, voor ons continent als geheel", reageert Von der Leyen.

De lidstaten hebben woensdag een officieel besluit genomen over dit onderdeel van de defensie-investeringen in de EU voor de komende vier jaar. EU-landen die gezamenlijk defensiematerieel willen produceren of aankopen, kunnen daarvoor bij de Commissie een lening aanvragen.

Productie en aankoop

De voorwaarden waaronder en aan wie leningen worden verstrekt, worden volgende week bekendgemaakt. Eerder lieten EU-bronnen weten dat landen buiten de EU met EU-lidstaten kunnen samenwerken bij de aankoop en productie van defensiematerieel. Het zou gaan om onder meer het Verenigd Koninkrijk, Canada, de VS, Noorwegen en Oekraïne. De leningen kunnen worden aangevraagd voor de productie en aankoop van bijvoorbeeld lucht- en raketverdedigingssystemen, munitie, raketten, kleine drones en antidronesystemen.

Voorzitter van de EU-leiders António Costa noemt het besluit van woensdag "een belangrijke stap naar een sterker Europa. Het komt tegemoet aan de toezeggingen die de EU-leiders in maart hebben gedaan en helpt lidstaten om gezamenlijk te investeren in Europese defensie en onze gedeelde veiligheid te versterken."