IOC-voorzitter Bach heeft alle vertrouwen in Franse autoriteiten

PARIJS (ANP/AFP) - De voorzitter van het Internationaal Olympisch Comité, Thomas Bach, "heeft het volste vertrouwen in de Franse autoriteiten". Hij deed die uitspraak nadat onbekenden op de openingsdag van de Olympische Spelen in Parijs een poging hadden gedaan met sabotageacties het treinverkeer van de tgv in heel Frankrijk te ontregelen.

De hogesnelheidslijnen waren het doelwit van vernielingen en brandstichtingen op zeker vier plaatsen in heel het land, allemaal ver van Parijs. Volgens Bach worden de Franse autoriteiten bij de Spelen bijgestaan door 180 andere inlichtingendiensten uit heel de wereld. Hij maakt zich naar eigen zeggen geen zorgen.