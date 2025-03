Iraakse veiligheidstroepen doden hooggeplaatste IS-leider

BAGDAD (ANP/AFP) - Iraakse veiligheidsdiensten hebben een hooggeplaatste leider van Islamitische Staat (IS) gedood, maakte de premier van Irak Mohammed Shia al Sudani bekend. Abdallah Makki Muslih al Rufayi werd beschouwd als een van de gevaarlijkste terroristen in Irak en de wereld, aldus Sudani op X.

Al Rufayi was volgens de premier gouverneur voor IS in Syrische en Iraakse provincies. Ook was hij verantwoordelijk voor buitenlandse operaties. Sudani zei niet waar of wanneer de jihadist werd gedood.

De operatie werd geleid door de Iraakse inlichtingendienst en uitgevoerd in samenwerking met de internationale anti-jihadistische coalitie onder leiding van de Verenigde Staten. Al Rufayi was sinds de zomer van 2023 het doelwit van Amerikaanse sancties.

Hoewel Irak in 2017 al de nederlaag van de terroristische beweging had afgekondigd, zijn sindsdien IS-cellen actief gebleven en voeren ze sporadisch aanvallen uit op het leger en de politie van Irak.