Stoom afblazen helpt niet tegen woede, maar deze aanpak wel

Ben je boos? Dan heeft het weinig zin om je woede eruit te slaan op een boksbal of een flink stuk te gaan hardlopen. Sterker nog: dit kan je boosheid zelfs verergeren. Dat blijkt uit een analyse waarin onderzoekers meer dan 150 onderzoeken onder de loep namen.

Wat wél goed werkt tegen boosheid is juist het tegenovergestelde: kalmeren en tot rust komen. Technieken zoals ademhalingsoefeningen, meditatie, mindfulness en yoga blijken effectief te zijn om woede te verminderen. En dat geldt voor iedereen, of je nu student bent of niet, jong of oud, man of vrouw.

Activiteiten die je hartslag en spanning verlagen, verminderen de woede aanzienlijk. Daarentegen hadden activiteiten die je hartslag verhogen, zoals intensief sporten of op een boksbal slaan, geen enkel positief effect. Bij sommige activiteiten, zoals hardlopen, werd de boosheid zelfs erger.

Doe yoga of mediteer

Het meest effectief bleken oefeningen waarbij je niet alleen fysiek kalmeert, maar ook mentaal tot rust komt. Denk aan meditatie en mindfulness, waarbij je leert om bewuster om te gaan met je emoties. Deze aanpak werkt zelfs bij mensen die erg snel boos worden.

Het goede nieuws is dat deze kalmeringstechnieken voor iedereen toegankelijk zijn. Of je nu de neiging hebt om snel boos te worden of niet, de methodes werken voor alle groepen even goed. Ook maakt het niet uit of je de oefeningen alleen doet of in een groep, en of ze kort of lang zijn.

De conclusie is helder: wie grip wil krijgen op boosheid, kan beter kiezen voor activiteiten die rust brengen in plaats van activiteiten die je oppeppen. Het oude advies om 'stoom af te blazen' kunnen we dus beter vergeten.

Bron: Clinical Psychology Review