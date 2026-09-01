ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Verstappen krijgt bij Red Bull met McCullough nieuwe hoofd racing

Sport
door anp
dinsdag, 01 september 2026 om 21:29
anp010926227 1
MILTON KEYNES (ANP/RTR) - Max Verstappen krijgt volgend seizoen bij Red Bull met Tom McCullough een nieuwe hoofd racing. Dat maakte de Formule 1-renstal dinsdag bekend. De 50-jarige Brit komt over van Aston Martin.
"We zijn verheugd om Tom begin 2027 in het team te verwelkomen en kijken uit naar de schat aan ervaring en expertise die hij in deze rol zal inbrengen", aldus Red Bull.
Op dit moment is Gianpiero Lambiase hoofd racing en tevens de race-engineer van Verstappen. Red Bull bevestigde in april dat Lambiase het team uiterlijk na het seizoen 2027 verlaat. Hij wordt hoofd racing bij concurrent McLaren. Verstappen verlengde onlangs zijn eigen contract bij Red Bull met twee jaar tot en met 2030.
loading

POPULAIR NIEUWS

anp 462928311

Check je portemonnee: Misschien heb jij wel een twee-euromunt die duizenden euro's waard is

shutterstock_2571073875

Wie je nooit laat uitpraten is meestal geen narcist, maar iets veel gewoners

images

ING laat je pincode zien in de app — hoe erg is dat eigenlijk?

anwb-nu-30-procent-duurder

ANWB Energie verhoogt je gasprijs 30% vlak voor het stookseizoen — zoveel betaal je nu meer en dit kun je doen

192509726_m

Italiaanse kaasmaakster spreekt schande over Nederlandse supermarktburrata, en wat is het verschil eigenlijk met mozzarella?

hoge raad badr hari moet celstraf uitzitten1486468091

'Kickbokser Badr Hari opgepakt in Amsterdam'

Loading