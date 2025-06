Iraans parlement overweegt einde samenwerking met IAEA

TEHERAN (ANP/RTR) - Het parlement in Iran praat over een wetsvoorstel om de samenwerking met het International Atoomenergieagentschap (IAEA) stop te zetten. Iran verwijt het VN-agentschap dat het vooringenomen uitspraken heeft gedaan over het Iraanse nucleaire programma en de beweringen van Israël over de mogelijke productie van kernwapens te weinig heeft tegengesproken.

Volgens parlementsvoorzitter Mohammad Baqer Qalibaf overwegen de parlementariërs nu om de samenwerking met de atoomwaakhond te beëindigen, "totdat we objectieve garanties hebben over het professionele gedrag van deze internationale organisatie. De wereld heeft duidelijk gezien dat het IAEA zijn plichten heeft verzaakt en een politiek instrument is geworden."

Het Iraanse buitenlandministerie zei donderdag al dat het IAEA "een rol" speelde in de oorlog met Israël. Volgens Israël was Iran dicht bij een kernwapen, maar Teheran stelt dat het nucleaire programma alleen wetenschappelijke en civiele doelen dient.